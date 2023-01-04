04 Ocak 2023, Çarşamba
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Sırbistan'ı savaştan kurtardık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Sırbistan’ı savaştan kurtardık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ı savaştan kurtardıklarını, barışı korumak için gereken adımları atacaklarını söyledi.

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