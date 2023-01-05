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Bingöl Valiliğinden cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Bingöl Valiliğinden cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan sevgi evlerinde cinsel istismar iddialarına ilişkin, “İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde yaşamlarını idame ettirmekte olan bazı çocuklarımızın karıştığı iddia edilen cinsel istismar vakasına ilişkin iddialar kesinlikle kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

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