CHP yandaşı Şaban Sevinç açıkladı: Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse kimi destekleyecek?
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı canlı yayında, 6'lı masadaki adaylık kaosunu daha da alevlendirecek bir bilgiyi paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde 10'uncu kez bir araya gelecek olan, HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
Geride kalan dokuz görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.
İki lider, Saraçhane'de yaşananlar sonrası birbirine düşmüş, "İç işlerimize karışmayın" ve "Fena çarparım" restleşmeleri bir hayli gündem olmuştu.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 15 Şubat-1 Mart tarihleri arasında adaylığını açıklayabileceğini öne sürmüştü.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇERSE KİMİ DESTEKLEYECEK?
Aynı yayında konuşan CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, 6'lı masadaki adaylık kaosunu daha da alevlendirecek bir bilgiyi paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuştu.
Sevinç konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:
"Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in bu işi, aday olmak istediği muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı bu nedenle de cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda, adaylıktan vazgeçebileceği başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İYİ Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor."
BABACAN-HDP YAKINLAŞMASI ADAYLIK NEDENİYLE Mİ?
HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi. Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.
KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA VAADİ
DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.
İYİ PARTİ NE TEPKİ VERECEK?
Masanın millyetçi çizgide olduğu iddia edilen aktörü İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.
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