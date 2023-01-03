A por Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, "Gaziantep-Beşiktaş maçında ise güzel bir VAR uygulaması vardı. Hakemi "sen ne gördün?" diyerek çağırıyor. Hakem kafa vurma değil de itme olarak karar veriyor ve sarı kart gösteriyor. Bu hatalı. Sivasspor-Galatasaray maçında ise VAR işleyişi çok sıkıntılı." şeklinde konuştu.