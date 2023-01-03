Son dakika: Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı! O VAR hakemi men edildi
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyurdu. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Haber canlı yayınında Sivasspor-Galatasaray maçında hakem ve VAR işleyişinin "çok sıkıntılı" olduğunu dile getirdi. MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.
TFF Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.
Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.
Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.
Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.
"GALATASARAY MAÇINDA VAR ÇOK SIKINTILIYDI"
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin A Haber canlı yayınında TFF'nin kararını değerlendirdi.
Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının var kayıtlarının yayılanmasını hakkında konuşan Bilgin, "2 önemli hakem hatası vardı. Federasyon iki maçta da önemli hakem hatalarının olduğunu kabul etti. İlk kez VAR kayıtlarının açıklanmasına şahit olduk. Ben incelediğim zaman Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR protokolünün çok hatalı bir şekilde işlediğini, maçın hakemi doğru yönlendiremediklerini gördüm." dedi.
A por Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, "Gaziantep-Beşiktaş maçında ise güzel bir VAR uygulaması vardı. Hakemi "sen ne gördün?" diyerek çağırıyor. Hakem kafa vurma değil de itme olarak karar veriyor ve sarı kart gösteriyor. Bu hatalı. Sivasspor-Galatasaray maçında ise VAR işleyişi çok sıkıntılı." şeklinde konuştu.
Sivasspor-Galatasaray maçını da yorumlayan Bilgin, "VAR'daki hakem vakıf olmadığı konu hakkında önce kesin sonra muğlak ifadeler kullanıyor. Hakem Erkan Özdamar "ağabey var dimi" diyerek tekrar tekrar teyit istiyor. Topun çıkış anını, son adamları, vücutlarını inceliyorlar. Nereden baksanız tutarsız bir VAR uygulaması oluyor." ifadelerine yer verdi.
VAR HAKEMİNE BUNDAN SONA GÖREV YOK
MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.
MHK, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.
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