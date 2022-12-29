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Sivasspor-Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Sivasspor-Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Erkan Özdamar tarafından yönetilen Sivasspor-Galatasaray maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Galatasaray maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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