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Olaylı geçen Sivasspor-Galatasaray maçı! Yiğidolar maçın tekrarı için TFF'ye başvurdu

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Olaylı geçen Sivasspor-Galatasaray maçı! Yiğidolar maçın tekrarı için TFF’ye başvurdu

Son dakika haberi...Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray maçının kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar oynatılması için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

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