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Erden Timur'dan Sivasspor Galatasaray maçında iptal edilen gol pozisyonu hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Erden Timur’dan Sivasspor Galatasaray maçında iptal edilen gol pozisyonu hakkında açıklama

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya gelirken, sarı kırmızılılar maçtan galip ayrıldı. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar hakkında Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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