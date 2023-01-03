Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasındaki düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan esir takasında son dakikada ‘eşzamanlı değişim’ krizi çıktı. Ukrayna ‘Önce bizimkiler bırakılsın’ diyerek Putin’in yakın adamı olan Medvedçuk’u uçağa bindirmedi. Türkiye’nin “Bizde güven esastır. Ya eşzamanlı değişimi kabul edin ya başka ülkeye gidin” restiyle taraflar kurallara uydu.
Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesini Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleşmişti. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugün bu takasta yaşanan detayları köşesine taşıdı.
İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen esir takası dünyada büyük ses getirdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki Dolmabahçe müzakereleri, Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilen İstanbul Tahıl Koridoru Mutabakatı derken Başkan Erdoğan esir takası için ilk sinyali 20 Eylül 2022'de BM toplantısı için bulunduğu New York'ta verdi.
Erdoğan 200 rehinenin takasını "Güzel bir gelişme" diyerek duyurdu. Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre, takas edilen 215 Ukraynalı askerden 108'i Azov Taburu'ndaydı. Hatta tabur komutanı ve yardımcısı da takas edilenler arasındaydı.
Daha önce bu isimlerin idam edileceği kamuoyuna yansımış ve Rusya, geri adım atmayacağını dile getirmişti. Ukrayna ise Rus yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedçuk'u elinde tutuyordu. Bu isim aynı zamanda Putin'in "dostlarından" biriydi. Takas için görüşmeler MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. İlk talep Ruslardan geldi.
Ukraynalılar da Ankara'ya gelmeyi kabul etti. Ukraynalıların isteği ve Başkan Erdoğan'ın onayıyla Azov Taburu'ndan 5 komutanın Türkiye'de misafir edilmesi kararı alındı.
22 Eylül 2022 takas günüydü. Ancak son dakikada büyük bir pürüz çıktı. Ruslar, Ukraynalı esirleri bir uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirmiş, aprondaki özel bölümde bekletiyordu. Ukraynalılar ise Medvedçuk'u eşzamanlı getirme konusunda işi ağırdan aldı. Ankara bu durum karşısında "Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Bizde güven esastır. İsterseniz bir başka ülkede takası yapabilirsiniz" mesajıyla rest çekti. Doğrudan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ile temas kuruldu. Bunun üzerine Medvedçuk da uçağa bindirilip Ankara'ya gönderildi.
3 SAAT UÇAKTA BEKLEDİLER
Takas işlemi tam da casusluk ve savaş filmlerindeki gibi oldu. Taraflar, uçaklara karşılıklı olarak uzmanlarını gönderip tek tek kimlik tespiti ve sağlık kontrolü yaptı. İsimlerin teyidi tamamlanınca takas için son onay verildi. Oysa Ukraynalılar, başlangıçta, "Azov taburu esirleri önden gönderilsin, Medvedçuk'u daha sonra bırakalım" demişlerdi. Ankara ise "Ya eşzamanlı olur ya da olmaz" restini çekince, Rus uçağı içindeki esirler üç saat Esenboğa'da kaldı. Sonunda Medvedçuk da geldi ve takas sonuçlandırıldı.
Böylece, olağanüstü heyecanlı esir değişimi, oldukça olağan bir yolcu indirip bindirme işlemi görüntüsüyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nda neticelendirildi. Sürecin sorunsuz bitişi ile Türk istihbaratı, uluslararası alandaki saygınlık halkasına bir yenisini daha eklemiş oldu.
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