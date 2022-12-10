10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl koridoru ve esir takası açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl koridoru ve esir takası açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan tahıl koridoru ve esir takası açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasideki liderliği olmasaydı, Tahıl Koridoru veya esir takasının gerçekleşmesi mümkün olmazdı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA