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Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 82'ye karşılık 140 kişi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası: 82’ye karşılık 140 kişi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 140 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Yermak, "Bu, başarıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir esir değişimidir. 140 kişi eve dönüyor." ifadelerini kullandı.

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