Yeni yılda dev projeler tam gaz! Yapılacak törenlerle hizmete alınacaklar

Tünelde asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'ı, bağlantı yollarının ise yüzde 93'ü tamamlandı. Dengeli konsol metoduyla yapılan köprüler, kavşaklar ve diğer tünellerin yapımına ise yoğun bir şekilde devam ediliyor. Bin kişinin 7 gün 24 saat çalıştığı tünel tamamlandığında, Trabzon-Gümüşhane arası 1.5 saatten 40 dakikaya, mevcut yol ise 8 km'ye düşecek.