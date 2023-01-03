Emekli ve memur zamları belli oluyor! Kritik açıklamaya artık saatler kaldı! Refah payı desteği gündemde...
Türkiye'de milyonların merakla beklediği EYT ve asgari ücretin açıklamasının ardından artık gözler bugün duyurulacak enflasyon verileri sonrası emekli ve memur zamlarına çevrildi. Saat 10.00'da açıklanması beklenen zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Memur ve emeklilere yönelik refah payı desteği de gündemdeki yerini korurken AK Partili Resul Kurt A Haber'de son zam rakamlarını değerlendirip beklediği zam miktarını açıkladı. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin gözü, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.
YÜZDE 8 + ENFLASYON FARKI
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
FARK 15 OCAK'TA HESAPLARDA OLACAK
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
YILIN SON 6 AYI ORANINDA ZAM
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.
Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.
MAAŞLARDA ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 18,11
Aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.
Beklenti anketinin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemi için yüzde 17,02'lik enflasyon artışına istinaden, maaşlara yüzde 10,11'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8'lik zam ile yüzde 18,11'lik zam yapılması gerekiyor.
"MEMURLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Enflasyon belli olduktan sonra memur maaşları belli olacak. Bizim oradaki prensibimiz açık. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız." şeklinde konuştu.
AK PARTİLİ KURT A HABER'DE TAHMİNİNİ AÇIKLADI
AK PArti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç.Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında memur ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
BEKLENTİM YÜZDE 17
"Şu anki mevcut durumda Temmuz-Aralık enflasyonu +1 puanlık bir zam olacak. Yüzde 16 enflasyon çıksa +1 puanla yüzde 17'lik bir zam bekleniyor. Bu beklentiyi çok yükseltmemek gerekir."
EMEKLİ MEMURLARI DA ETKİLEYECEK
"Hakkaniyet beklentisi içinde olmalı. Toplumsal olarak zor bir dönemde geçtik ve dünyada da büyük krizler oldu. Memur maaşlarına yapılacak zam, emekli memurları da etkileyecek."
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