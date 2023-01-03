Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi! 14 Mart’a kadar açıklanmak zorunda... A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında paylaştı

"Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar,"