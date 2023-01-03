Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi! 14 Mart'a kadar açıklanmak zorunda... A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında paylaştı
A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu 2023 seçimlerinin hangi tarihte olacağına yönelik son kulis bilgilerini paylaşırken önemli detayları açıkladı. Kulislerin artık oldukça hareketlendiğini söyleyen Ağaoğlu, yeni seçim yasasının 6 Nisan'da yürürlüğe gireceğini paylaştı. Ağaoğlu ayrıca seçimlerin yapılma ihtimali olduğu tarihi de duyururken "Bu tarihin olabilmesi için 14 Mart'a kadar duyurulmak zorunda" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2023 yılına girilirken artık seçim tarihinin ne olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenirken konuya ilişkin son kulis bilgilerini A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
KULİSLER HAREKETLENDİ
Kulisler artık oldukça hareketlendi ve seçim de iyice yaklaştı. Adaylık listeleri ve milletvekilleri konuları artık konuşuluyor.
YASA 6 NİSAN DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Seçim tarihlerine ilişkin çeşitli tahminler var. Ancak henüz netleşen bir tarih yok. Seçim yasasında bir değişiklik yapılmıştı. Burada yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülmüştü. Bu yasa 6 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. Seçimin bu tarihten sonra olması gerekiyor.
EN ÇOK KONUŞULAN TARİH...
Bu durumda seçim en erken 9 Nisan'da en geç de 18 Haziran'da yapılabilir. Ancak şu an kulislerde en çok konuşulan tarih 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta birinci tur Cumhurbaşkanlığı oylaması ve genel seçim. Eğer ki seçimler ikinci tura kalırsa da 28 Mayıs tarihi düşünülüyor.
CUMHURBAŞKANININ DUYURMASI BEKLENİYOR
En azından iki ay önceden bu kararın alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanın bu kararı alması yüksek olasılık görünüyor. Diğer ihtimal de TBMM'nin bu kararı alması. Bunun için de 360 vekil gerekiyor. Bu zorlayıcı olabilir. Seçim kararını Cumhurbaşkanı tarafından alınması bekleniyor.
14 MART'A KADAR DUYURULMAK ZORUNDA
Eğer seçim 14 Mayıs'ta olacaksa, 14 Mart tarihine kadar duyurulmak zorunda. Kulislerdeki son bilgiler 14 Mayıs tarihinde olacağı yönünde.
SEÇİM İÇİN TARİH VERDİLER
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin yaptığı açıklamada "14 Mayıs olacak herhalde büyük ihtimalle." ifadelerini kullandı. Övür'ün bu sözleri sonrası Melih Altınok da "Ben de öyle duydum ve öyle yazdım" dedi.
AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar,"
TARİH GERİ ÇEKİLEBİLİR
"Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor. O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım."
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