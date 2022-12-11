Akşener’den Davutoğlu ve Babacan’a ’oyunuz kadar konuşun’ göndermesi: Daha tartıya çıkmadınız

AKŞENER'DEN DAVUTOĞLU VE BABACAN'A 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' MESAJI

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayan Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in masadaki diğer ortaklarına "oyunuz kadar konuşun" şeklinde verdiği bu mesajın yeni bir kaosun fitilini ateşleyecek gibi.