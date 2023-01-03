Masadaki kaos derinleşiyor! İYİ Parti'den DEVA'ya rest CHP'ye gönderme: Tek ortak yanımız masada olmamız

Altılı masada yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geride kalan gün açıkladığı eylem planında, Anayasa'nın 66. maddesini değiştireceklerini açıklamıştı. Söz konusu çıkış, İYİ Parti'yi rahatsız etti. İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız." ifadelerini kullandı. Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden de CHP'ye göndermelerde bulundu.