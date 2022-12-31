İzmir’deki vinç dehşetinde önemli gelişme! İnşaat sahibi yurt dışına kaçarken yakalandı

2 İŞÇİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından 2 işçinin cenazesi yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Baykal Gündüz'ün cenazesinin Ankara'da, Aslan Akkaya'nın cenazesinin ise İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Otopsi işlemleri süren diğer işçiler Fesih Çiftçi'nin Ağrı'da, Yıldırım Sarı'nın Bitlis'te, Ali Şükrü Duru'nun İstanbul'da ve Ümit Kara'nın ise Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.