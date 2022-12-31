İzmir'deki vinç dehşetinde önemli gelişme! İnşaat sahibi yurt dışına kaçarken yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden 6 işçinin de kimlikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazelerden 2'si yakınları tarafından teslim alındı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firması sahibinin yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanında yakalandığı öğrenildi.
Dün akşam saat 17.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana gelen kazada, vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybetti; 2 işçi ise yaralandı.
Meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı (38), Baykal Gündüz, Aslan Akkaya (38), Ümit Kara (39) ve Ali Şükrü Duru (41) olduğu öğrenildi.
2 İŞÇİNİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından 2 işçinin cenazesi yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Baykal Gündüz'ün cenazesinin Ankara'da, Aslan Akkaya'nın cenazesinin ise İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Otopsi işlemleri süren diğer işçiler Fesih Çiftçi'nin Ağrı'da, Yıldırım Sarı'nın Bitlis'te, Ali Şükrü Duru'nun İstanbul'da ve Ümit Kara'nın ise Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.
HAVAALANINDAN KAÇARKEN YAKALANDI
Öte yandan, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi E.Y., şantiye şefi Mimar M.Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.A. gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi E.Y.'nin yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenilirken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İ.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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