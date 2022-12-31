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Mersin'deki DEAŞ soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Mersin’deki DEAŞ soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10’a yükseldi

Son dakika haberi... Mersin'de, yılbaşında eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi daha gözaltına alındı.

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