Habur’da kaçakçılığa geçit yok! Hepsine el konuldu

Birçok farklı yöntem denense de Gümrük Muhafaza ekipleri tespiti kolay yapılamayacak cinsten olan yöntemleri gün yüzüne çıkardı. Günlük yolcu giriş çıkışlarının oldukça yoğun şekilde yapıldığı yerlerden birisi olan ülkemizden Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılığın her türlüsüyle mücadeleye kararlı şekilde devam ediliyor.

Bu kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriye ve rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce 7 gün 24 saat kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor" denildi.