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Son dakika | DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika | DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da yapılan operasyon kapsamında da, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

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