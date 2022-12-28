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Şanlıurfa'daki PKK ve DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Şanlıurfa’daki PKK ve DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ ve PKK şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Polisler dijital materyallerle birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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