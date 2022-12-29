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Son dakika | 8 ilde DEAŞ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika | 8 ilde DEAŞ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında, Gaziantep, Bursa, Mersin, Malatya, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu toplam 24 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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