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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'un 12 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlenlendi. 21 adreseyapılan eş zamanlı baskınlarda, yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

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