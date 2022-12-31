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ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Resmi Gazete’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Tebliğ ile ÇED Yeterlik Belgesine sahip kuruluşların ve çalışanlarının niteliği, çalışma koşulları, saha çalışmaları gibi hususlar hüküm altına alındı.

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