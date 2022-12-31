2023 patent başvuru ücretleri belli oldu
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi belli oldu. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi. Peki, tasarım tescil, patent ve faydalı model, marka tescil, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
TÜRKPATENT'in, "2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 26,78 lira, marka tescil ücreti 707,71 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 9,83 lira oldu.
Tasarım tescil başvuru ücreti ise 116,53 lira olarak tespit edildi.
Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek ve 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Emekli Ocak 2023 zammı ayyuka çıktı! A-B-C PLANINA GÖRE HESAPLANDI! Emekliye 5.851 TL maaş! SSK, Bağkur, 4C'li...
- O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
- 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...
- Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri?
- Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? 2023 MP yılbaşı özel çekilişi
- Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakama göre kazanan numaralar
- Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 çekilişi son 6 rakama göre kazanan numaralar
- Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango HIZLI BİLET SORGULAMA: 2023 MP yılbaşı özel çekiliş sonuçları kazanan numaralar TAM LİSTE!
- Milli Piyango 2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 2.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1 milyon TL çıkan numaralar hangileri? 2023 MP yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar