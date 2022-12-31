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2023 patent başvuru ücretleri belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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2023 patent başvuru ücretleri belli oldu

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi belli oldu. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi. Peki, tasarım tescil, patent ve faydalı model, marka tescil, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

TÜRKPATENT'in, "2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 26,78 lira, marka tescil ücreti 707,71 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 9,83 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 116,53 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek ve 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırılacak.

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