Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar... 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan sona erdi. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar bilet sorgulaması yapmak için araştırmalara koyuldu. Peki, Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...
200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. İşte, 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?
Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.
TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2023?
Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.
MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.
MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu sene amorti rakamları 0 ve 6 olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.
Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. 1 yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğruyor.
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