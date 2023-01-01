Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar... 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.