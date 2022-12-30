Resmi Gazete’de yayımlandı: Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı değişti

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "450.500 TL'nin" ibareleri "1.004.200 TL'nin" şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "450.500 TL'yi" ibaresi "1.004.200 TL'yi" şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir."

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."