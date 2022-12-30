Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı değişti
Engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı değişti. Yapılan düzenlemede 450.500 TL olan mevcut matrah %122 artışla 1.004.200 TL'ye yükseltildi.
Son dakika haberi... Engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı değişti.
ÖTV MATRAHI 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Yapılan düzenlemede 450.500 TL olan mevcut matrah %122 artışla 1.004.200 TL'ye yükseltildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENELTEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)
MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "450.500 TL'nin" ibareleri "1.004.200 TL'nin" şeklinde,
b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "450.500 TL'yi" ibaresi "1.004.200 TL'yi" şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir."
MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."
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