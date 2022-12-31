31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şam ile ikinci görüşme ne zaman ve nerede olacak? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Şam ile ikinci görüşme ne zaman ve nerede olacak? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Şam ile ikinci görüşme ne zaman ve nerede olacak? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam'la ikinci bir görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ocak ayının ikinci yarısında Şam rejimi ile görüşülebilir" dedi. Çavuşoğlu, "Moskova, Şam ve Ankara dışında bir yerde olacak." bilgisini verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA