EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?
EYT ne zaman Meclis'e gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi için müjdeleri Başkan Erdoğan açıkladı. Hal böyle olunca EYT düzenlemesinin Meclis'e gelme tarihi ise merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?
EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1999 öncesine ait bir sigorta girişi bulunan vatandaşlar, Resmi Gazete sürecinin ardından EYT imkanından faydalanacak. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?
EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, şunları söyledi;
Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli.
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
EYT, Ocak ayı içerisinde tüm detayları ile Resmi Gazete'de yayımlanacak. EYT'nin yayımlanmasıyla birlikte en erken Şubat ayında ilk emeklilik maaşının alınması bekleniyor.
23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım.
Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.
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