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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü! Masadaki konu terör örgütü PKK'nın Paris'teki şiddet olayları

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü! Masadaki konu terör örgütü PKK’nın Paris’teki şiddet olayları

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

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