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Son dakika: İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi

Son dakika haberleri... İstanbul'da toplu taşıma, servis ve taksiye gelen zammın ardından bir haber de İzmir'den geldi. İzmir'de ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da uygulanan tam biniş ücreti 8,78 liraya, dolmuş indi bindi ücreti 10 liraya yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine ilişkin karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) oy birliğiyle alındı.

ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da 2 Ocak'tan itibaren geçerli yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 8,78 lira, öğrenci biniş ücreti 3 lira oldu. Öğretmen ve 60 yaş kartlarıyla biniş ücreti 7,56 liraya yükseltildi.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında tam biniş 4,39, öğrenci ücreti 1,50 lira oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için ücret 1,75, ikinci aktarma 1 lira olacak.

Yüzde 35,08 artış uygulanan tam biniş ücreti halen 6,5, öğrenci biniş ücreti ise 2,2 lira olarak uygulanıyor.

DOLMUŞTA İNDİ BİNDİ 10 LİRA OLDU

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, UKOME'de 3 ay önce kararlaştırılan ancak belediyenin toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmaması nedeniyle uygulamadıkları tarifenin 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Kayışdikici, indi bindi ücretinin 7,5 liradan 10 liraya çıktığını, 10 kilometreye kadar olan mesafede ücretin 10 lira olacağını aktardı.

Tarifede 10-15 kilometre arası 12, 15-20 kilometre arası 14 lira, 20 kilometre üzeri 16 lira olarak ücretlendirildi.

İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM, TAKSİ VE SERVİSLERE ZAM
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