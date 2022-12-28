Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na böyle rest çekti! Yüzüne karşı söyledi: Bizim adayımız değilsin

FONDAŞ MEDYA RAHATSIZ OLDU: SAKSI OLSUN DİYE Mİ ÇAĞIRDIN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık geriliminde geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na davet etti. İkili toplantı öncesi görüştü, salona birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının önünü net şekilde kapatırken, kendi adaylığını ilan edercesine ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun fonladığı medyada yer alan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun bu toplantıda konuşturulmamasına imalı bir tweet ile tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" dedi.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMA METNİ ELİNDE KALDI

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun bir konuşma metni hazırladığını, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası adaylığı öne çıkan İmamoğlu'nu kürsüye davet etmedi, herhangi bir konuşma yaptırmadı.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ KAPATTI

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili kararın yüksek yargıdan döneceğini, İmamoğlu'nun da görevine devam edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Herkes Bay Kemal'i beklesin.' diyerek adaylık için sinyal verdi.