Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak? İttifakta harç tutturma toplantısı! Akşener ile toplantı için neden Ahlatlıbel seçildi?

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE GÖSTERİSİ

Meral Akşener, hapis kararının ardından Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Akşener konuyla ilgili yapılan eleştirilere ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' sözleriyle yanıt vermişti.