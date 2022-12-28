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Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 din görevlisi alım ilanı Resmi Gazete'de! Son başvuru tarihi 6 Ocak

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Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 din görevlisi alım ilanı Resmi Gazete’de! Son başvuru tarihi 6 Ocak

Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 6 Ocak Cuma gününe kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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