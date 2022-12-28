Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri açıklaması! Sağlık personeli sayısı ve kutlama alanlarında güvenlik mesajı
Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan ve mekanlarda tedbirler artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü'nde yeterli kadar personel görevlendirilerek acil servislerde yeteri kadar sağlık hizmeti verilecektir.
İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi için alınan önlemleri duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklama şöyle: "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda ilimizde yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK
Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası için söz konusu Genelgede belirtilen güvenlik tedbirlerinin yanı sıra İlimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce aşağıdaki tedbirlerin alınması da uygun görülmüştür.
Bu kapsamda; 1) Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe, vb. yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır.
2) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, vatandaşımızın yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlama gerçekleştirilen meydan, alan ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacaktır.
3)Yeni yıla girileceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekânlarda tedbirler artırılarak uygulanacaktır.
SAĞLIK PERSONELİ ARTACAK
4) İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dâhil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
5) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.
6) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için en üst seviyede tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.
7) Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.
8)Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.
Acil Başvuru Telefonları;
112 Acil Çağrı Merkezi
153 İBB Beyaz Masa
185 Su Arıza İhbar
186 Elektrik Arıza İhbar
187 Doğalgaz Arıza İhbar"
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