19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın "Rahat durmazlarsa gereğini yaparız" sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Başkan Erdoğan'ın "Rahat durmazlarsa gereğini yaparız" sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda konuştu. Geçtiğimiz haftalarda test edilen Tayfun füzesinin Yunanistan'da korkuya neden olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız." dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında gündem olurken Tayfun füzesinin menziline dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:48
  • 1
  • 15
Başkan Erdoğan’ın Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Ege Denizi'nde NATO görevini icra eden Türk uçaklarına, Yunanistan tacizde bulunmuştu. Ege'deki tehlikeli gerginliği değerlendiren Başkan Erdoğan, "Ege'de yine çılgınlıklar yaptılar. Tabii ki biz de gereğini yaptık" ifadelerini kullandı. Tayfun füzesinin menziline dikkat çekti. Bu sözler Yunan medyasında gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Başkan Erdoğan’ın Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Yunan Kathimerini Gazetesi'ndeki konuya ilişkin haberde, Yunanistan'a yeni tehditlerde bulunulduğu iddia edildi. Başkan Erdoğan'ın yetkililere "Yunanistan saldırgan olmaya devam ederse ... Ne gerekiyorsa yapın" dediği vurgulandı.

  • 3
  • 15
Başkan Erdoğan’ın Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Ta Nea'da ise, Başkan Erdoğan'ın kışkırıtıcı açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü. Başkan Erdoğan'ın "Bizimle uğraşmayın. Sizinle Ege'de bir derdimiz yok. Ege'de yine çılgınlıklar yaptılar. Tabii biz de gereğini yaptık" diye konuştuğu belirtildi.

Erdoğan'ın Tayfun füzesinin Atina'yı korkuttuğuna ilişkin sözlerini vurgulayan gazete, Tayfun füzesinin 56 saniyede 561 kilometre (349 mil) mesafedeki bir hedefi vurabildiğini hatırlattı.

  • 4
  • 15
Başkan Erdoğan’ın Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

in.gr'de yer alan haberde ise, Başakan Erdoğan'ın on defa 'Bİr gece ansızın gelebiliriz' ifadesi kullandığını belirtti. "Ege'de yeni çılgınlıklar yaptılar, Tabii biz de gereğini yaptık" sözlerini gündemine taşıyan gazete, skandal ifadeler kullandı.

  • 5
  • 15
Başkan Erdoğan’ın Rahat durmazlarsa gereğini yaparız sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Cnn Yunanistan'da ise, 'Yunanistan elbette bizden korkuyor, Ege'de ne gerekiyorsa yaparız' ifadeleri manşete taşındı.