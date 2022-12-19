Başkan Erdoğan'ın "Rahat durmazlarsa gereğini yaparız" sözleri Yunan basınında! Tayfun füzesinin o özelliğine dikkat çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda konuştu. Geçtiğimiz haftalarda test edilen Tayfun füzesinin Yunanistan'da korkuya neden olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız." dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında gündem olurken Tayfun füzesinin menziline dikkat çekildi.