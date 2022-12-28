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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 16 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye’ye sızmaya çalışan 2’si FETÖ’cü 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

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