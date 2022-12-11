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Başkan Erdoğan: ‘Tayfun Atina’yı vurur’ diyorlar! Rahat durmazsan vurur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Başkan Erdoğan: ‘Tayfun Atina’yı vurur’ diyorlar! Rahat durmazsan vurur

Samsun'daki programında Yunanistan'a uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazsan vurur!" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı.

Burada önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarında değindi.

Sözü Yunanistan ile gerilime getiren Başkan Erdoğan, "Füze üretimimiz Yunan'ı ürkütüyor" dedi.

"RAHAT DURMAZSAN VURUR"

Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazsan vurur!" şeklinde konuştu.

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ

ABD'nin terör örgütlerine desteğine sert bir dille tepki gösteren Başkan Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine ABD silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle söylememe rağmen umurlarında değil. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" mesajını verdi.

KIZILELMA NE ZAMAN HAVALANACAK?

Baykar'ın son projesi olan KIZILELMA içinde son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, "Selçuk Bey'in (Bayraktar) ifadesine göre, bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Tabii çok muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin." ifadelerine yer verdi.

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