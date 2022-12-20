20 Aralık 2022, Salı
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı
Türk Savunma Sanayii, açık ve örtülü ambargoların ardından silahlı insansız hava araçlarında dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, füze sistemlerinde de yakalamaya başladı. Özellikle Tayfun balistik füzesi dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını söylüyor.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:24
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