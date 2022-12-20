Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

BAŞKAN ERDOĞAN: TAYFUN YUNANİSTAN'I ÜRKÜTÜYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" dedi.