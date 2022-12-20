20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

Türk Savunma Sanayii, açık ve örtülü ambargoların ardından silahlı insansız hava araçlarında dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, füze sistemlerinde de yakalamaya başladı. Özellikle Tayfun balistik füzesi dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:24
  • 1
  • 10
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

Türkiye; Tayfun'un bin kilometre menzile sahip olacak yeni versiyonu ile 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üreten ülkeler liginde yer alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

Başkan Recep Erdoğan'ın "Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız" sözleri, Türkiye'nin balistik füze üretiminde yeni bir lige çıktığını ortaya koydu.

  • 3
  • 10
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

HEDEF 1000-3000 BİN KİLOMETRE

Türkiye; ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'nin ihracat için 300 kilometre menzil sınırlaması getirmesi ve teknolojik nedenlerle bugüne kadar 280 kilometre menzilin üzerinde füze üretmedi. Türkiye'nin hedefi, 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üretimini yakalamak.

  • 4
  • 10
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

ÖNEMLİ TEKNOLOJİ BİRİKİMİ

Roketsan, füze motoru üretiminde Kale Grubu ile de işbirliği yaparak önemli bir teknoloji birikimine sahip oldu. Türkiye, 280 kilometre menzili olan Bora'nın ardından Tayfun ile 300 kilometre menzil eşiğini geçti.

  • 5
  • 10
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor | Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı

BAŞKAN ERDOĞAN: TAYFUN YUNANİSTAN'I ÜRKÜTÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" dedi.