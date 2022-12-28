Ahlatlıbel’de gergin randevu! Akşener Kılıçdaroğlu’na ne söyledi? Mustafa Destici ’Duyumlar aldık’ diyerek açıkladı

"DUYUMLAR ALDIK"

Destici, dün akşam gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili sözlerine devam etti, "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattı. Aldığımız duyumlar böyle." dedi.