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Ahlatlıbel'de gergin randevu! Akşener Kılıçdaroğlu'na ne söyledi? Mustafa Destici 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Ahlatlıbel’de gergin randevu! Akşener Kılıçdaroğlu’na ne söyledi? Mustafa Destici ’Duyumlar aldık’ diyerek açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Ankara Ahlatlıbel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, açıklama yapmadan ayrıldı. Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, iki lider arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin 'duyumlar aldık' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

Günlerdir gündemi meşgul eden gelişmeler sonrası geride kalan gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı. İYİ Parti ve CHP'den de bir açıklama gelmedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden duyumlar aldıklarını söyledi. Destici, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini açıkladı.

MUSTAFA DESTİCİ: "6'LI MASANIN İÇİNDE BİR DE 2'Lİ MASA VAR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, "Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk." dedi.

"DUYUMLAR ALDIK"

Destici, dün akşam gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili sözlerine devam etti, "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattı. Aldığımız duyumlar böyle." dedi.

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