Ahlatlıbel'deki görüşmede neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Akşener cephesinde sessizlik sürüyor | CHP'den dikkat çeken açıklama! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor
6'lı masanın ittifak ortakları İYİ Parti ve CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak ittifakın kurulduğu Ahlatlıbel'de bir araya gelen iki lider, görüşme sonrası da bir açıklama yapmayınca gerginliğin devam ettiği sinyali verilmişti. İkili görüşme sonrası CHP kaynaklarından sürpriz bir açıklama geldi. Öte yandan bir TV kanalında canlı yayına katılan Gürsel Tekin, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kampanya yürüttüğünü belirtti.
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili olumlu söylemlerde bulunması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir parti, diğerinin iç işlerine karışmamalı" ifadesiyle İYİ Parti liderine tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri yeni bir gerginliğin de fitilini ateşledi.
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararı sonrası da Saraçhane'ye giden Akşener, deyim yerindeyse İBB Başkanı'nı aday ilan etmesi ipleri iyice gerdi.
Akşener, CHP kanadından gelen tepkiler sonrası, "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarına desteğe gitmek için kimden izin alacağım? Söyleyeni de fena çarparım." diyerek masayı yıkmanın eşiğine getirdi.
Akşener-Kılıçdaroğlu, İYİ Parti-CHP gerilimi sürerken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyordu, ancak ne yazılı ne de sözlü bir açıklama olmadı. CHP kaynaklarından gelen ilk bilgilerde, bazı sorunlar olduğu ancak krizin sözkonusu olmadığı belirtildi.
AHLATLIBEL'DE GERGİN GÖRÜŞME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir devam eden gerginliğin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.
BİR KARE FOTOĞRAFTAN BAŞKA BİR ŞEY PAYLAŞILMADI
6'lı masanın devrilme ihtimalinin bile konuşulduğu görüşme dikkatli gözlerle takip edildi. İki liderin buluşmasından 1 kare fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyordu. Ahlatlıbel'de bekleyen basın mensupları istediğini bulamadı, gergin geçen görüşme sonrası iki lider de açıklama yapmadı.
YAZILI AÇIKLAMA BEKLENDİ, O DA GELMEDİ
Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası birlik mesajı vermeleri bekleniyordu. İki liderin hiçbir açıklama yapmaması soru işaretlerini artırdı. İki partinin hesaplarından yazılı bir açıklama da yapılmadı.
"SORUN VAR, KRİZ YOK"
2 saat 15 dakika süren Ahlatlıbel görüşmesi sonrası CHP kaynaklarından bazı bilgiler geldi. CHP kaynakları, "Sorun elbette olabilir ama kriz yok. Bizler farklı partileriz ama müzakere, istişareyle bunları çözüyoruz." ifadelerini kullandı.
YARKADAŞ: BAY KEMAL ADAYLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yarkadaş, "Bay Kemal" bu gece adaylığa bir adım daha yaklaştı." ifadelerini kullandı.
GÜRSEL TEKİN: İYİ PARTİLİ ARKADAŞLAR BUNU BİR KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen bir TV kanalında katıldığı canlı yayında İYİ Parti'deki Kılıçdaroğlu karşıtlığına 'Kampanya' dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şimdi kaygılar nedir, yani ortada hangi veriler var bilmiyorum. Doğrusu ben de şaşırıyorum. "Falan aday ile kazanırız filan aday ile kazanamayız" cümlesine hiç katılmıyorum. Bunu sadece İYİ Partili arakdaşlarımız adeta bir kampanyaya çevirdiler. Bu çok doğru bir şey değil"
GERGİN SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya programı için yurttan ayrıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı Kılıçdaroğlu Almanya'dayken açıklandı. İmamoğlu'na ceza verilmesinin ardından Akşener Ankara'dan hızla Saraçhane'ye geçti. İmamoğlu ile birlikte samimi pozlar veren, yaptığı açıklamada adeta İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan eden Akşener'e CHP kanadından tepki yağdı. Akşener için, 'Kılıçdaroğlu'ndan izin almalıydı' yorumları yapıldı.
Akşener, CHP'den gelen bu eleştirilere ortaklık nezaketini aşarak, "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarına desteğe gitmek için kimden izin alacağım? Söyleyeni de fena çarparım." yanıtını verdi.
Öte yandan CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin bir başka nedeni de Akşener'in, "İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarına 'hayır' demeyiz" ifadeleri... Akşener'in bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı adaylığını çok isteyen Kılıçdaroğlu, "Partiler iç işlerimize karışmamalı" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı Akşener ile arasındaki fikir ayrılıklarını ve gerilimi gözler önüne serdi.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA MESAFELİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor. Akşener'e birçok kez canlı yayında 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz?' sorusu soruldu. Akşener, sık sık kaçamak cevaplar verirken, bazılarında ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini deyim yerindeyse ilan etti. Akşener, "Kazanacak aday" vurgusunu sık sık yaparken, Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışmasınlar" sözlerine de katılmadığını belirterek, "Kazanacak aday peşindeyiz. 6'lı masadaki tüm partiler aday tespiti konusunda hür ve bağımsız." yanıtını verdi.
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