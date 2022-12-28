Ahlatlıbel’deki görüşmede neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Akşener cephesinde sessizlik sürüyor | CHP’den dikkat çeken açıklama! Gürsel Tekin: İYİ Partililer karşı kampanya yürütüyor

Akşener-Kılıçdaroğlu, İYİ Parti-CHP gerilimi sürerken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyordu, ancak ne yazılı ne de sözlü bir açıklama olmadı. CHP kaynaklarından gelen ilk bilgilerde, bazı sorunlar olduğu ancak krizin sözkonusu olmadığı belirtildi.

AHLATLIBEL'DE GERGİN GÖRÜŞME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir devam eden gerginliğin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.