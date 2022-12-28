Kılıçdaroğlu’ndan yargıya ’Gezi’ tehdidi: Lanet olsun size

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARGIYA 'GEZİ' TEHDİDİ: "LANET OLSUN SİZE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yargıyı tehdit etti. CHP lideri, "Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera'yı babasına kavuşturacağız!" dedi.