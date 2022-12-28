Gaz merkezinde ilk adım atıldı! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak
Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazprom tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır." dedi. İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede "Türkiye'ye büyük bir gaz merkezi kurabiliriz" açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
"GAZ PİYASASINDA ŞEFFAF VE ADİL FİYATLANDIRMA SAĞLAYACAK"
Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır." dedi.
65 MİLYAR METREKÜP GERİLEDİ
Miller, Gazprom'un 2022 faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl 412,6 milyar metreküp doğal gaz üreteceğini kaydetti.
Şirketin Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) dışı ülkelere bu yıl 100,9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edeceğini belirten Miller, küresel doğal gaz talebinin ise bu yıl itibarıyla 65 milyar metreküp gerilediğini ifade etti.
2022 OLDUKÇA ZORLU BİR YIL
Söz konusu düşüşün 55 milyar metreküple ağırlıklı olarak 27 Avrupa ülkesinde yaşandığına işaret eden Miller, "2022'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında tam anlamıyla topyekün değişimler yaşandı." dedi.
ÇİN'E YILDA 100 MİLYAR METREKÜP SEVKİYAT HEDEFİ
Miller, küresel doğal gaz piyasasının hızla gelişmeye devam edeceğini ve gaz tüketiminin gelecek 20 yılda yüzde 20 artacağını belirterek, "Biz de elbette geleceği, yeni projelerimizi ve enerji güvenliğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
TÜRK AKIM'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenilir şekilde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi de Türkiye ile birlikte bu ülkede bir doğal gaz merkezi projesi üzerinde çalışmaya başladık. Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır."
Miller, Çin'e yakın zamanda yılda 48 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini vurgulayarak, Moğolistan üzerinden gönderilmesi planlanan hacim de eklendiğinde toplam sevkiyatın 100 milyar metreküpe ulaşmasını planladıklarını kaydetti.
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