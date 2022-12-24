Olgunlaşma Enstitüleri'nin ortak markasının açılışını Emine Erdoğan yaptı!
Olgunlaşma Enstitüleri markalarından Bohça Mağazası'nın ikinci şubesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende Emine Erdoğan, “Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın ihyasında emeği geçen hünerli elleri gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kültürel hafızanın yaşatılması misyonu ile olgunlaşma enstitülerinde üretilen ürünler, 2021 yılında 'Bohça' markası ile dünyaya açıldı.
Markanın ikinci şubesi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İstanbul Galataport Paket Postanesi bölümünde hizmete açıldı.
Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.
"GENÇ TASARIMCILARIMIZA YUVA OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından açılışla ilgili paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, "Olgunlaşma Enstitülerimizin ortak markası Bohça'nın Galataport İstanbul'daki mağazasının açılış kurdelesini kestik. Gelenekseli modernle harmanlayarak Türk kültürünü ilmek ilmek geleceğe taşıyan Bohça'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası markalaşma yolunda kararlılıkla ilerleyen Bohça, aynı zamanda genç tasarımcılarımıza da yuva olmaya devam ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın ihyasında emeği geçen hünerli elleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı
- Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi
- PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?
- Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
- Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...
- NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!