Gazeteci Bülent Erandaç Reuters’ın ilanını deşifre etti: Türkiye’nin küresel aktör olmasından rahatsızlar

"TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA HER OLAYDA İNGİLİZLER VAR"

Türkiye'nin başına bela olan Irak ve Suriye hareketi, Kıbrıs'ta hep derin İngilizlerin parmağı vardır. ABD'nin beyni de İngiltere'dir. İngiltere'de bir beyin kadrosu var, sadece 50-100 yıllık değil 300 yıllık bir birikimle dünyayı dizayn eden operasyonlarda görev almıştır.

Reuters'ı BBC'yi MI6 İngiliz istihbarat örgütü idare eder. Bizim İngilizlerle perde önünde gördüğümüz güzel hareketleri, böyle devam edeceklermiş gibi görmeyelim. O lafların analizi yeni İngiltere'nin Orta Doğu'ya Afrika'ya Akdeniz'e yakın Doğu'ya gelme planlarıyla iç içe ve paraleldir. Bunlar derin ABD ile yürütülen fonksiyonlardır. Ukrayna Savaşı'nda derin Amerika İngilizler vardır. Çin'i kuşatmada İngilizler Amerikalılar vardır. İngilizlerin Orta Doğu'ya gelerek cetvellerle harita çizmesini çok dikkatli takip etmeliyiz.

"TÜRKİYE' YENİDEN KAFASINI KALDIRMASIN İSTİYORLAR"

Türkiye'nin yeniden kafasını kaldırması, 21. Yüzyıla hakim olan bir aktör durumuna gelmesinden rahatsızlar. Amerikalılar bunları kıvıramadı. İngilizler tekrar ABD için devreye girdi. Yeni dünya düzeni yeniden inşa ediliyor.

6 yıl önce derin İngilizler tarafından fonlandığı, Rusya'ya yönelik bazı hareketlerde bulunduğu basına da sızdı. 50-75 yılda bir gizli belgeleri açıklanır. Gizli belgeler açıklandığı anda 1960 Türkiye darbesinin İngiliz darbesi olduğunu, arkasında onların olduğunu görürsünüz. 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması 2023-2028 döneminde ABD ve İngiltere'yi çok rahatsız ediyor. Çin'i kuşatacaklar, Rusya'nın belini bükecekler. Bunu da gören ABD derin beyni, 3 gün önce bir Spactator dergisinde bunu yazdılar. 'Rusya'yı fazla vurmayalım, Çin'le birlik olurlarsa planlarımızı bozarlar' diyor.