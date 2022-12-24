Gazeteci Bülent Erandaç Reuters'ın ilanını deşifre etti: Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsızlar
İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir gelişmeye imza atmış, Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını" duyurmuştu. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, çarpıcı detaylara dikkat çekti. Erandaç, Reuters'ın ilanının arkasında 'Derin ABD ve İngiltere'nin yer aldığını söyleyip, "Türkiye’nin başına bela olan Irak ve Suriye hareketi, Kıbrıs’ta hep derin İngilizlerin parmağı vardır. Türkiye’nin yeniden kafasını kaldırması, 21. yüzyıla hakim olan bir aktör durumuna gelmesinden rahatsızlar." diye konuştu. Erandaç, muhalefet kanadının İngilizlere olan yakınlığına da dikkat çekerek, "'Türkiye’de muhalefet Erdoğan’ı devirebilirse Türkiye yeniden Batı’ya dönecek.' diyorlar, bunu istiyorlar. 6’lı masayı kurgulayan derin ABD ve İngiltere’dir." dedi.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan uluslararası medya kuruluşu Reuters, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti.
SKANDAL İLAN: "ERDOĞAN DÜŞMANI ARIYORUZ"
Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklamaya çalışan yayınlar yapan Reuters, verdiği iş ilanında, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini" aradığını duyurdu.
SKANDAL İLANIN DEŞİFRESİ: "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AKTÖR OLMASINDAN RAHATSIZLAR"
Yaşananları A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Reuters'ın ilanının arkasında 'Derin ABD ve İngiltere'nin yer aldığını söyledi.
İngilizlerin Atatürk'ün vefatının ardından Türkiye üzerinde oyunlara 'Türkçe yayın' ile başladığını vurgulayan Erandaç, "Türkiye'nin başına bela olan Irak ve Suriye hareketi, Kıbrıs'ta hep derin İngilizlerin parmağı vardır. Türkiye'nin yeniden kafasını kaldırması, 21. yüzyıla hakim olan bir aktör durumuna gelmesinden rahatsızlar." diye konuştu.
Erandaç, muhalefet kanadının İngilizlere olan yakınlığına da dikkat çekerek, "'Türkiye'de muhalefet Erdoğan'ı devirebilirse Türkiye yeniden Batı'ya dönecek.' diyorlar, bunu istiyorlar. Yeni dünya düzeni yeniden inşa ediliyor." dedi.
"TÜRKLER İLE EN ÇOK UĞRAŞANLAR HEP İNGİLİZLER OLMUŞTUR"
Erandaç'ın konuya ilişkin oldukça çarpıcı açıklamaları şöyle:
35 seneden beri yabancı basını, yabancı organizasyonların Türkiye ile ilgili planlarını takip ediyorum. Bu olay çok çok önemli. Bu bir derin ABD operasyonudur. Reuters, 1851'de kuruldu, derin İngiltere'nin, dünyanın kanını emen Müslüman dünyayı paramparça eden, Osmanlı İmparatorluğuna operasyonlarına başlayan İngiltere'de kurulmuş bir ajanstır bu. BBC de 1900'lerde kurulan 1939'da ilk Türkçe yayınlarına başlamıştır. Atatürk öldükten bir yıl sonra İsmet Paşa Cumhurbaşkanlığına seçildiği dönemde.
Bu olayın arkasında baktığımız zaman İngiltere ile çok yakın ilişkilerimiz var, dostluklarımız olacak bunu düşünebiliriz. Siyasette çıkarlar önemlidir. Brexit ile Avrupa Birliğinden ayrılıp yeniden eski imparatorluk kodlarına dönmesine dikkatli bakınız. Osmanlı ile en çok uğraşan hep İngilizler olmuştur.
"TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA HER OLAYDA İNGİLİZLER VAR"
Türkiye'nin başına bela olan Irak ve Suriye hareketi, Kıbrıs'ta hep derin İngilizlerin parmağı vardır. ABD'nin beyni de İngiltere'dir. İngiltere'de bir beyin kadrosu var, sadece 50-100 yıllık değil 300 yıllık bir birikimle dünyayı dizayn eden operasyonlarda görev almıştır.
Reuters'ı BBC'yi MI6 İngiliz istihbarat örgütü idare eder. Bizim İngilizlerle perde önünde gördüğümüz güzel hareketleri, böyle devam edeceklermiş gibi görmeyelim. O lafların analizi yeni İngiltere'nin Orta Doğu'ya Afrika'ya Akdeniz'e yakın Doğu'ya gelme planlarıyla iç içe ve paraleldir. Bunlar derin ABD ile yürütülen fonksiyonlardır. Ukrayna Savaşı'nda derin Amerika İngilizler vardır. Çin'i kuşatmada İngilizler Amerikalılar vardır. İngilizlerin Orta Doğu'ya gelerek cetvellerle harita çizmesini çok dikkatli takip etmeliyiz.
"TÜRKİYE' YENİDEN KAFASINI KALDIRMASIN İSTİYORLAR"
Türkiye'nin yeniden kafasını kaldırması, 21. Yüzyıla hakim olan bir aktör durumuna gelmesinden rahatsızlar. Amerikalılar bunları kıvıramadı. İngilizler tekrar ABD için devreye girdi. Yeni dünya düzeni yeniden inşa ediliyor.
6 yıl önce derin İngilizler tarafından fonlandığı, Rusya'ya yönelik bazı hareketlerde bulunduğu basına da sızdı. 50-75 yılda bir gizli belgeleri açıklanır. Gizli belgeler açıklandığı anda 1960 Türkiye darbesinin İngiliz darbesi olduğunu, arkasında onların olduğunu görürsünüz. 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması 2023-2028 döneminde ABD ve İngiltere'yi çok rahatsız ediyor. Çin'i kuşatacaklar, Rusya'nın belini bükecekler. Bunu da gören ABD derin beyni, 3 gün önce bir Spactator dergisinde bunu yazdılar. 'Rusya'yı fazla vurmayalım, Çin'le birlik olurlarsa planlarımızı bozarlar' diyor.
İNGİLTERE'YE GİDEN GAZETECİ KİM? 1 GÜN SONRA NASIL DARBE OLDU?
Bu ilanın değişik boyutları var, Türkiye ile ilgili ajan arıyorlar. Etki ajanı, devşirilmiş adam arıyorlar. İhtiyaçları eskiden beri var, hala var. 12 Eylül'den 1 gün önce Türkiye'nin tanınmış bir gazeteci İngiliz British Airways ile İngiltere'ye gidiyor. 1 gün sonra 12 Eylül'de darbe oluyor. 10 gün sonra Kenan Evren bir basın toplantısı yaptı. Bize bir beyaz kitap dağıttılar. Burada arananlar listesinde, 10. Sırada o gazetecinin ismi vardı. BBC'de görev aldı o gazeteci. Çok tanımış bir isim, hayatta. Türkiye'de televizyonlar kuran çok önemli bir ailenin gazetenin. NTV'ye CNN'e baksınlar. Olaylar o kadar önemli ki…
MUHALEFETİN İNGİLİZLER İLE İLİŞKİSİ: "6'LI MASAYI KURGULAYAN İNGİLTERE VE ABD"
İngilizlerin devşirdiği etki ajanları var medya içinde ve bunları hep görüyoruz. İngilizler bunu dünyada en iyi bilen ülke. İngiliz istihbarat örgütünün başında çok güzel Türkçe bilen bir başkan var. Ankara'dan giden bir büyükelçi var. Böyle bir ismin orada MI6'in başında görev yaparken, Reuters'ta böyle bir ilanın çıkması kolay mı sanıyorsunuz? Ellerindeki etki ajanlarının zayıflığını gösteriyorlar. Gençlerimizi almaya yönelik, beynini İngiltere'ye satacak insanlar arıyorlar. Yazıların içindeki konular da bunlarla çok paralel.
Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gittiği zaman hep onların adamlarıyla görüştüler. Ekrem İmamoğlu'nun ilk gittiği yer İngilizlerdir, Chatham House'dur. İngiliz büyükelçisiyle yemek yiyen bir İmamoğlu var. İngiliz basını coştu. İngiltere haykırdı saçlarını başlarını yoruyorlar. Derin İngilizler açık verdi. İngiliz büyükelçi bir yerden geçerse orada ya darbe olur ya da karışıklık. İngiltere Kraliçesi Elizabeth de destekledi güneş batmayan İngiltere'yi kurmaya çalışacaklar. 6'lı masayı kurgulayan derin ABD ve İngiltere'dir.
2020 raporu 4 madde koydu. Türkiye'de muhalefet Erdoğan'ı devirebilirse Türkiye yeniden Batı'ya dönecek. Biden da aynı lafları söylüyor. Bu sadece bir ilan değil. 2023 cephesi için savaş cephesini açan bir İngiltere'dir. Göreceksiniz yeni hamleler gelecek, Financial Times'a bakın haberler hep Erdoğan'ı devirmek üzere. Bu şarkı burada bitmeyecek, o şarkıyı 2023'te görecekler."
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