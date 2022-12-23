Reuters’tan skandal iş ilanı: Başkan Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birisini arıyorlar!

İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan Linkedin isimli internet sitesi üzerinden açılan ilanda, Türkiye'deki ofisine "Büro Şef Yardımcısı" arayan Reuters, Erdoğan düşmanlığını da bu paylaşım üzerinden kustu.

Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığını yazan Reuters, Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürüldüğünü söylerken açıkça Erdoğan'a karşı haberler yapacak bir personel aradıklarını yazdı.

Skandal ilanda "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı dönemde derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.