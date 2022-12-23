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Reuters'tan skandal iş ilanı: Başkan Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birisini arıyorlar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Reuters’tan skandal iş ilanı: Başkan Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birisini arıyorlar!

İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir gelişmeye imza attı. Reuters, Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını" duyurdu. Skandal ilanda, "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan uluslararası medya kuruluşu Reuters, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti.

SKANDAL İLAN: "ERDOĞAN DÜŞMANI ARIYORUZ"

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklamaya çalışan yayınlar yapan Reuters, verdiği iş ilanında, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini" aradığını duyurdu.

İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan Linkedin isimli internet sitesi üzerinden açılan ilanda, Türkiye'deki ofisine "Büro Şef Yardımcısı" arayan Reuters, Erdoğan düşmanlığını da bu paylaşım üzerinden kustu.

Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığını yazan Reuters, Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürüldüğünü söylerken açıkça Erdoğan'a karşı haberler yapacak bir personel aradıklarını yazdı.

Skandal ilanda "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı dönemde derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN REUTERS MUHABİRİNE AYAR VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Eylül ayında BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta Reuters muhabirine ayar vermişti.

"BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞ OLMAYI DİLER MİYDİNİZ?"

"Biden ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" cevabını vermişti.

REUTERS'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI AKLAMA GİRİŞİMİ

Reuters terör örgütü PKK'nın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği alçak saldırı sonası operasyona başlayarak Türkiye'yi hedef almış ve alçak örgütü aklamaya çalışmıştı.

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİLER!

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK itirafına rağmen saldırıyı terör örgütün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi olmuştu.

Reutes büyük bir skandala da imza atarak bebek katili teröristleri terör örgütü olmak yerine "Silahlı Kürt gruplar" olarak nitelemişti.

Türkiye’den Reuters’a ’PKK’ tepkisi
Bakanlıktan Reuters’ın haberine yalanlama BAKANLIKTAN REUTERS'IN HABERİNE YALANLAMA

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