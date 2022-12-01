İçişleri Bakanlığından Reuters’ın haberine yalanlama: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

01 Aralık 2022, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA: Bursa'ya uçak mı düştü, nereye düştü? Ölü ve yaralı var mı? Bursa'da uçak kazasının sebebi ne?
- SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? 2022 Aralık TBBM takvimi...
- EYT'de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı
- 31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
- Asgari Ücret TOPLANTI TAKVİMİ | Asgari ücrette 1. ve 2. toplantı tarihi ne zaman? 2023 Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak?
- Dünya Kupası son 16'ya yükselen takımlar! 1 Aralık Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI
- O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul'da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA
- 1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları son durum ne? Güne sakin başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?
- Aralık ayı sosyal yardım parası ne zaman yatıyor? 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri ayın kaçında ödenecek?
- Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi?
- Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ
- Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?