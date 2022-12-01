01 Aralık 2022, Perşembe
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İçişleri Bakanlığından Reuters’ın haberine yalanlama: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

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Giriş Tarihi: 01.12.2022
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İçişleri Bakanlığından Reuters’ın haberine yalanlama: Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderilmedi

İçişleri Bakanlığından Reuters’ın haberine yalanlama geldi. Bakanıktan yapılan açıklamada, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara herhangi bir uyarı mesajı gönderilmediği açıklandı.

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