Reuters'ın skandal ilanına İngiliz Ekonomist Timothy Ash'ten tepki: Bir muz cumhuriyeti haline geldik
İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir gelişmeye imza atmış, Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını" duyurmuştu. TRT World, Reuters'ın Türkiye aleyhine siyasi propaganda içeren personel alımı duyurusuna tepki amacıyla benzer şekilde bir iş ilanı verdi. İlanda İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve 21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi. TRT World'ün ilanının ardından bir tweet atan İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik." ifadelerini kullandı.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan uluslararası medya kuruluşu Reuters, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti.
SKANDAL İLAN: "ERDOĞAN DÜŞMANI ARIYORUZ"
Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklamaya çalışan yayınlar yapan Reuters, verdiği iş ilanında, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini" aradığını duyurdu.
TRT'DEN REUTERS'A MİSİLLEME
TRT World, Londra'da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan Reuters'ın skandal ilanına misilleme yaptı.
İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan Linkedin isimli internet sitesi üzerinden TRT tarafından açılan ilanda, İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.
ÜNLÜ İNGİLİZ EKONOMİST TRT WORLD'ÜN İLANI ÜZERİNE İTİRAF ETTİ: "BİR MUZ CUMHURİYETİ HALİNE GELDİK"
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak evrensel gazetecilik kurallarını ve medya ahlakını çiğneyen Reuters'a, TRT World'ün anlamlı cevabının ardından ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
TRT World'ün ilanının ardından bir tweet atan İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yazılanlara katılmamak mümkün değil. Bir muz cumhuriyeti haline geldik." ifadelerini kullandı.
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