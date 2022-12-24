Reuters’ın skandal ilanına İngiliz Ekonomist Timothy Ash’ten tepki: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olan uluslararası medya kuruluşu Reuters, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti.

SKANDAL İLAN: "ERDOĞAN DÜŞMANI ARIYORUZ"

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklamaya çalışan yayınlar yapan Reuters, verdiği iş ilanında, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini" aradığını duyurdu.