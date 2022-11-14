İsmail Çataklı’dan Reuters’a ’PKK’ tepkisi: Kurbanların sarı saçı mavi gözü olunca mı terör örgütü diyeceksiniz?

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ: "KURBANLARIN SARI SAÇI MAVİ GÖZÜ OLUNCA MI TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEKSİNİZ?"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın PKK terör örgütünden "Kürt militan grup" olarak söz ötmesine tepki gösterdi.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?" ifadelerini kullandı.