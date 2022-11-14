İsmail Çataklı'dan Reuters'a 'PKK' tepkisi: Kurbanların sarı saçı mavi gözü olunca mı terör örgütü diyeceksiniz?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İngiliz haber ajansı Reuters'ın PKK terör örgütünü "Kürt militan grup" olarak nitelemesine sert tepki gösterdi. Çataklı, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi?" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve kentin en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde TNT tipi bomba patlatıldı. Terör eyleminde 6 vatandaşımız şehadete erdi, 81 kişi de yaralandı.
Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemi terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Tüm dünyada gündem olan gelişmeye ilişkin haber yapan İngiliz haber ajansı Reuters, PKK'yı aklama telaşına girdi.
İNGİLİZ REUTERS'TEN PKK'YI AKLAMA ÇABASI
PKK'nın söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini öne süren Reuters, saldırıyla ilgili haberinde, PKK için terör örgütü değil, "Kürt silahlı grup" ifadesini kullandı.
BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ: "KURBANLARIN SARI SAÇI MAVİ GÖZÜ OLUNCA MI TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEKSİNİZ?"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın PKK terör örgütünden "Kürt militan grup" olarak söz ötmesine tepki gösterdi.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?" ifadelerini kullandı.
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