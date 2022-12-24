Gazeteci Bülent Erandaç Reuters'ın ilanını deşifre etti: Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsızlar

İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir gelişmeye imza atmış, Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, "Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını" duyurmuştu. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, çarpıcı detaylara dikkat çekti. Erandaç, Reuters'ın ilanının arkasında 'Derin ABD ve İngiltere'nin yer aldığını söyleyip, "Türkiye’nin başına bela olan Irak ve Suriye hareketi, Kıbrıs’ta hep derin İngilzilerin parmağı vardır. Türkiye’nin yeniden kafasını kaldırması, 21. yüzyıla hakim olan bir aktör durumuna gelmesinden rahatsızlar." diye konuştu. Erandaç, muhalefet kanadının İngilizlere olan yakınlığına da dikkat çekerek, "'Türkiye’de muhalefet Erdoğan’ı devirebilirse Türkiye yeniden Batı’ya dönecek.' diyorlar, bunu istiyorlar. 6’lı masayı kurgulayan derin ABD ve İngiltere’dir." dedi.