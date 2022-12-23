Son dakika | Diyarbakır'da terör operasyonu! 15 DBP'li hakkında gözaltı kararı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li yöneticilerinin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu yapıldı.
Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.
DBP, HDP'NİN 'YEDEKTE' TUTTUĞU BİR PARTİ
HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi.
HDP'den yapılan açıklamada, "Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız." denildi.
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